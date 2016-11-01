Компания Прометей
Интернет магазин отопительного оборудования
Компания "Прометей" - симбиоз интернет-магазина и полноценной монтажной организации. Мы берем на себя весь процесс создания тепла в Вашем доме: от сметы на строительство котельной и подбора оборудования в неё до, непосредственно, монтажа и ввода в эксплуатацию.
Наша главная специализация - подбор и продажа твердотопливных котлов, парогенераторов, буферных емкостей и бойлеров. Более подробный перечень продукции можно посмотреть в категориях слева.
Почему стоит работать с нами:
- Мы не навязываем весь спектр услуг. Вы получаете только то, что хотите - товар, монтаж, фитинги и т.д.
- Наши монтажники имеют большой опыт работы и сертификацию от известных производителей отопительной техники (Altep, Идмар, SWaG, Protech);
- Мы делаем доставку продукции по всей территории Украины. Причем большинство габаритной техники (от 500 кг и выше) мы доставляем бесплатно;
- Мы практически никогда не требуем предоплаты (кроме заранее оговоренных случаев) - заплатить можно на отделении перевозчика, увидев товар;
- Мы имеем собственное производство теплоаккумуляторов (есть возможность заказать емкость с индивидуальными размерами);
- У нас можно купить товар в кредит, с компенсацией до 70%, по государственной программе "Теплый кредит";
- Полноценный сервис - оперативный выезд при поломке, а также гарантийные обязательства на товар или монтаж.
Ваши выгоды:
- Низкие цены интернет-магазина;
- Реальная система скидок даже при первой покупке;
- Помощь в доставке крупногабаритной техники;
- Возможность подробно изучить товар на складе;
- Бесплатный выезд на объект и составление сметы;
- Ну и, как минимум, Вы получите профессиональную консультацию и совет специалиста.
Также хочется обратить внимание, что мы очень дорожим своей репутацией, в чем легко убедиться - отзывы наших клиентов на сайте, а также в сети интернет тому показатель. Тысячи клиентов доверили тепло своих домов нам и мы их не подвели!
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