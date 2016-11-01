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Компания Прометей

Монтаж котельныхтвердотопливные котлыБуферные емкости

Лучшие котлы по цене\качеству

Теплый кредит 2017

Интернет магазин отопительного оборудования

Компания "Прометей" - симбиоз интернет-магазина и полноценной монтажной организации. Мы берем на себя весь процесс создания тепла в Вашем доме: от сметы на строительство котельной и подбора оборудования в неё до, непосредственно, монтажа и ввода в эксплуатацию.

Наша главная специализация - подбор и продажа твердотопливных котлов, парогенераторов, буферных емкостей и бойлеров. Более подробный перечень продукции можно посмотреть в категориях слева.

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Также хочется обратить внимание, что мы очень дорожим своей репутацией, в чем легко убедиться - отзывы наших клиентов на сайте, а также в сети интернет тому показатель. Тысячи клиентов доверили тепло своих домов нам и мы их не подвели!

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Котлы длительного горения

 