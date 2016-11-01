Приём онлайн-заказов 7 дней в неделю! Отдел продаж: Пн-Пт: с 10:00 до 18:00

Компания Прометей

Интернет магазин отопительного оборудования

Компания "Прометей" - симбиоз интернет-магазина и полноценной монтажной организации. Мы берем на себя весь процесс создания тепла в Вашем доме: от сметы на строительство котельной и подбора оборудования в неё до, непосредственно, монтажа и ввода в эксплуатацию.

Наша главная специализация - подбор и продажа твердотопливных котлов, парогенераторов, буферных емкостей и бойлеров. Более подробный перечень продукции можно посмотреть в категориях слева.

Почему стоит работать с нами:

Мы не навязываем весь спектр услуг. Вы получаете только то, что хотите - товар, монтаж, фитинги и т.д.

Наши монтажники имеют большой опыт работы и сертификацию от известных производителей отопительной техники (Altep, Идмар, SWaG, Protech);

Мы делаем доставку продукции по всей территории Украины. Причем большинство габаритной техники (от 500 кг и выше) мы доставляем бесплатно;

Мы практически никогда не требуем предоплаты (кроме заранее оговоренных случаев) - заплатить можно на отделении перевозчика, увидев товар;

Мы имеем собственное производство теплоаккумуляторов (есть возможность заказать емкость с индивидуальными размерами);

У нас можно купить товар в кредит, с компенсацией до 70%, по государственной программе "Теплый кредит";

Полноценный сервис - оперативный выезд при поломке, а также гарантийные обязательства на товар или монтаж.

Ваши выгоды:

Низкие цены интернет-магазина;

Реальная система скидок даже при первой покупке;

Помощь в доставке крупногабаритной техники;

Возможность подробно изучить товар на складе;

Бесплатный выезд на объект и составление сметы;

Ну и, как минимум, Вы получите профессиональную консультацию и совет специалиста.

Также хочется обратить внимание, что мы очень дорожим своей репутацией, в чем легко убедиться - отзывы наших клиентов на сайте, а также в сети интернет тому показатель. Тысячи клиентов доверили тепло своих домов нам и мы их не подвели!

Не теряйте момент - звоните прямо сейчас!